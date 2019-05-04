«Водитель скрылся». В Перми в ДТП пострадал 5-летний мальчик

СЕГОДНЯ 08:02 2019-05-04T08:02:45+03:00

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Вечером 2 мая в Перми в ДТП пострадал 5-летний мальчик. В это время по улице Соликамская, со стороны улицы Карбышева ехала вазовская «десятка». Кто находился за рулем этого автомобиля, пока не неустановленно. Но в 21.50 возле дома № 14 по улице Первомайская водитель «десятки» не справился с управлением, и автомобиль наехал на бетонный блок.

На заднем сидении машины сидел 5-летний мальчик, который не был пристегнут ремнем. В результате столкновения ребенок получил травмы. После аварии водитель с места ДТП скрылся. В салоне автомобиля находилась мать мальчика, но она отказалась дать объяснения полиции.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - рассказали в ГИБДД Перми. - Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция просит всех, кому что-либо известно про данную аварию и сбежавшего водителя, сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России Перми по телефонам 246-79-00 или «102».

ИСТОЧНИК KP.RU