«Нужны водолазы и эхолоты» В Прикамье пропал 68-летний рыбак

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-03T20:07:13+03:00

На реке нашли лишь его перевернутую лодку [аудио]

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Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей, Пермь и Пермский край» объявили сбор, чтобы попытаться разыскать 78-летнего жителя Кудымкара Михаила Александровича Мартина.

Он отправился 1 мая порыбачить на вечерней зорьке, около 22 часов вечера. Уехал на своей лодке на речку Кува.

Домой рыбак не вернулся.

"Он ушел на рыбалку и не вернулся", говорит координатор поисков Елена Лифарь 00:00 00:00

- Он жил один, его родные проживают в Перми, - рассказала координатор поисковиков Елена Лифарь. - Родственники на следующий день прошли несколько километров по берегу реки и обнаружили лишь перевернутую лодку.

Волонтеры соберутся завтра, 4 мая, в 10.00 на берегу речки реке Кува возле деревни Першино Кудымкарского района, Белоевского сельского поселения.

- Нужна помощь добровольцев на месте, сообщили в поисковом отряде. – Потребуются водолазы, рыбаки с лодками, с кошками, с эхолотами и металлоискателями, которые «берут» через воду. Пешком и с берега осмотр реки невозможен, там есть глубокие ямы, глубиной до 4 метров.

Желающие присоединиться к поискам могут позвонить координатору Надежде по телефону 8-908-27-48-603.

ИСТОЧНИК KP.RU