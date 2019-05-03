Пермский аэропорт в честь Дня Победы организует спецобслуживание для фронтовиков и тружеников тыла

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-03T15:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В международном аэропорту «Пермь» объявили о том, что в честь празднования Дня Победы Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также труженики тыла и по одному сопровождающему смогут с 4 по 12 мая бесплатно воспользоваться услугами парковки и бизнес-зала при посадке на внутренние российские рейсы.

- Для получения услуги ветерану достаточно предъявить удостоверение, а сопровождающему лицу – паспорт, - объяснили в пресс-службе пермского аэропорта. – Хотим также напомнить, что приоритет в обслуживании для ветеранов предоставляется не только во время празднования Дня Победы, но и на протяжении всего года: сотрудники аэропорта «Большое Савино» сопровождают ветеранов от стойки регистрации до самой посадки на борт, а также консультируют по возникающим вопросам. Кроме этого, пассажирам, испытывающим трудности при передвижении, помогут агенты по спецобслуживанию.

Получить необходимые разъяснения по вопросам специального обслуживания для ветеранов и сопровождающих лиц можно в любое время, обратившись на стойку информации, а также в справочную службу аэропорта по телефону 299-17-71.

ИСТОЧНИК KP.RU