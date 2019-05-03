На реконструкцию улицы Строителей в Перми выделили более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-03T13:54:41+03:00

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В Перми начинается реализация масштабного проекта, задуманного еще в советское время. Тогда в Генплане города была предусмотрена скоростная кольцевая дорога, которая бы связала наиболее удаленные районы краевого центра.

Сейчас эти планы реанимированы, и на их реализацию предполагается потратить около 15 миллиардов рублей. Новая дорога начнется от кольцевой развязки, ведущей на Красавинский мост, микрорайон Парковый и микрорайон Заостровку. Затем магистраль пройдет вдоль железнодорожных путей до улицы Локомотивной и далее - до Стахановской. Таким образом, она заменит существующие сейчас улицы Трамвайная, Вишерская, Барамзиной и 2-ю Шоссейную. В перспективе от микрорайона Ива будет построена магистраль до Вышки I и далее на новый мост через Каму, который свяжет площадь Восстания и Верхнюю Курью.

На первом этапе планируется реконструировать участок улицы Строителей, идущий от Красавинского моста до площади Гайдара. Около 900 миллионов рублей предполагается потратить на строительство самой дороги, около 340 миллионов – на оборудование трамвайных путей. Краевое министерство закупок разместило соответствующий аукцион по выбору подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU