2019-05-03T08:33:38+03:00
Происшествия

«Смертельный перевертыш»: в Прикамье погиб 38-летний опытный водитель

Его автомобиль Нyundai Solaris опрокинулся в кювет
Андрей МАТЛИН
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Госавтоинспекторы просят не лихачить в праздники.Госавтоинспекторы просят не лихачить в праздники.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вчера вечером под Кишертью погиб 38-летний водитель из Перми. Несмотря на свой 20-летний водительский стаж он не справился с управлением и его автомобиль Нyundai Solaris вылетел с дороги.

- Смертельная авария произошла вчера около половины десятого вечера на 26 километре автодороги Кишерть – Суксун, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – 38-летний водитель автомобиля Нyundai Solaris опрокинулся в правый кювет, при этом он имел 20-летний водительский стаж. От полученных травм он скончался на месте. Погибший проживал в Мотовилихинском районе Перми.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как писала «КП», вчера также в Перми погиб 57-летний мотоциклист – на большой скорости он врезался в бетонное дорожное ограждение. Он мчался со стороны Закамска по направлению к улице Красноборская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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