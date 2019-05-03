«Смертельный перевертыш»: в Прикамье погиб 38-летний опытный водитель
Вчера вечером под Кишертью погиб 38-летний водитель из Перми. Несмотря на свой 20-летний водительский стаж он не справился с управлением и его автомобиль Нyundai Solaris вылетел с дороги.
- Смертельная авария произошла вчера около половины десятого вечера на 26 километре автодороги Кишерть – Суксун, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – 38-летний водитель автомобиля Нyundai Solaris опрокинулся в правый кювет, при этом он имел 20-летний водительский стаж. От полученных травм он скончался на месте. Погибший проживал в Мотовилихинском районе Перми.
По факту этого дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как писала «КП», вчера также в Перми погиб 57-летний мотоциклист – на большой скорости он врезался в бетонное дорожное ограждение. Он мчался со стороны Закамска по направлению к улице Красноборская.
ИСТОЧНИК KP.RU