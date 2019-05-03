«Тушить пожары мешали ложные вызовы». В МЧС Прикамья подвели итоги «горячего» четверга

СЕГОДНЯ 06:50 2019-05-03T08:59:16+03:00

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Вчерашние сутки оказались для пермских пожарных горячими. Ясные дни, сильный ветер и обилие сухостоя не перепревшей за зиму травы на полях и огородах привели к тому, что многочисленные «полевые» пожары охватили большие территории в разных районах Прикамья.

Как уже писала «КП», огонь подбирался к Осе, в предместьях которой сгорело много заброшенных дачных домиков.

"Страшно смотреть!" - рассказывает очевидец пожара Наталья Клейменова 00:00 00:00

В населенных пунктах Пермского района жители десятками выходили тушить пожарище. Полыхал сухостой и в окрестностях микрорайона Заозерье. Огонь уничтожил здание с пекарней, сгорело несколько дачных домиков.

"Огонь вплотную подбирается к городу," - рассказывает главный редактор газеты «Осинское Прикамье» Ольга Семина 00:00 00:00

Как сообщили в МЧС, из жителей никто не пострадал, жилые дома тоже удалось отстоять.

"Местные жители сами тушили пожар. Без их помощи последствия были бы серьезней", рассказывает начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин 00:00 00:00

Начавшийся ночью дождик снизил вероятность возгорания сухостоя, но она все же сохраняется. В МЧС Прикамья предупредили, что порывы ветра сегодня могут достигать 15-20 метров в секунду.

Пермские пожарные, подведя итоги «горячего» четверга, обращают внимание: бороться с огнем мешали многочисленные ложные вызовы. Увидев дым от горящей охапки травы, которую сжигали дачники, сразу набирали тревожный номер телефона.

- За минувшие сутки пожарные 209 раз выезжали по сообщениям очевидцев, из них 112 вызовов оказались ложными, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – При этом обстановка в крае была сложной, 85 раз пожарные выезжали тушить горящий мусор и траву, было также потушено 12 пожаров на жилых домах и постройках.

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ИСТОЧНИК KP.RU