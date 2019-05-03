2019-05-03T08:59:16+03:00
Происшествия

«Тушить пожары мешали ложные вызовы». В МЧС Прикамья подвели итоги «горячего» четверга

В Пермском крае вчера огонь охватил десятки гектаров [аудио][видео]
Андрей МАТЛИН
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Дымом вчера заволокло всю Осу. Фото: Ольга Семина.Дымом вчера заволокло всю Осу. Фото: Ольга Семина.
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Вчерашние сутки оказались для пермских пожарных горячими. Ясные дни, сильный ветер и обилие сухостоя не перепревшей за зиму травы на полях и огородах привели к тому, что многочисленные «полевые» пожары охватили большие территории в разных районах Прикамья.

Как уже писала «КП», огонь подбирался к Осе, в предместьях которой сгорело много заброшенных дачных домиков.

"Страшно смотреть!" - рассказывает очевидец пожара Наталья Клейменова

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В населенных пунктах Пермского района жители десятками выходили тушить пожарище. Полыхал сухостой и в окрестностях микрорайона Заозерье. Огонь уничтожил здание с пекарней, сгорело несколько дачных домиков.

"Огонь вплотную подбирается к городу," - рассказывает главный редактор газеты «Осинское Прикамье» Ольга Семина

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Как сообщили в МЧС, из жителей никто не пострадал, жилые дома тоже удалось отстоять.

"Местные жители сами тушили пожар. Без их помощи последствия были бы серьезней", рассказывает начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин

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Начавшийся ночью дождик снизил вероятность возгорания сухостоя, но она все же сохраняется. В МЧС Прикамья предупредили, что порывы ветра сегодня могут достигать 15-20 метров в секунду.

Пермские пожарные, подведя итоги «горячего» четверга, обращают внимание: бороться с огнем мешали многочисленные ложные вызовы. Увидев дым от горящей охапки травы, которую сжигали дачники, сразу набирали тревожный номер телефона.

- За минувшие сутки пожарные 209 раз выезжали по сообщениям очевидцев, из них 112 вызовов оказались ложными, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – При этом обстановка в крае была сложной, 85 раз пожарные выезжали тушить горящий мусор и траву, было также потушено 12 пожаров на жилых домах и постройках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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