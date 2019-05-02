«Угрожал убийством». В пермском магазине пьяный мужчина напал на покупателей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-02T14:16:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 30 апреля в Перми в магазине по улице Целинной пьяный мужчина угрожал убийством девушке-покупательнице и ранил одного из покупателей. Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в дежурную часть для дачи показаний.

- Двое граждан подали заявление в отдел полиции Мотовилихинского района по факту совершения в отношении них противоправных действий, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. – По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее мы писали о том. что также 30 апреля в одном из магазинов Лысьвы мужчина на глазах продавцов схватил с полки товар и пытался с ним убежать. Продавцы бросились в погоню.Задержал грабителя проезжавший мимо инспектор ДПС, который бросился вслед за грабителем. Оказалось, что этот 45-летний пермяк находится в розыске за совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU