«Разжигали костер в заброшенном здании». В Перми две девочки получили сильные ожоги

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-02T11:35:22+03:00

Всего с начала года в Прикамье на пожарах пострадали девять детей

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В Перми в заброшенном доме на улице 1-ый Павловский проезд несколько детей решили разжечь костер – подальше от взрослых людей. Различный хлам, оказавшийся в доме, старые доски и палки быстро разгорелись, и маленький костер заполыхал на весь дом. Дети испугались и разбежались, но две девочки – трех лет и десяти – при этом получили серьезные ожоги.

- Всего же на территории Пермского края с начала 2019 года в результате пожаров получили различные травмы девять детей , - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Участились случаи возникновения пожаров из-за детских шалостей.

Сотрудники МЧС напоминают: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их местонахождение, расскажите, что игры в нежилых зданиях, вблизи водоемов, дорог и в других местах, а также с открытым огнем представляют опасность для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU