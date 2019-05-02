В Прикамье выросла заболеваемость гриппом и коклюшем

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-02T11:17:48+03:00

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С начала 2019 года в Пермском крае в 1,7 раза выросла заболеваемость гриппом. Как сообщил Пермьстат, за первые три месяца 2018 года диагноз был официально поставлен 361 жителю края, а в 2019 году - 618. Также в этом году уже зарегистрировано 52 случая коклюша. За первые три месяца прошлого года болели коклюшем всего пять человек.

На 9 процентов выросла заболеваемость сальмонеллезом и на 32 процента – гепатитом А.

В целом же эпидемиологическая обстановка на территории Прикамья с января по март текущего года характеризовалась снижением заболеваемости, отметили в Пермьстате. Количество заболевших гепатитом С снизилось на 60 процентов. Число людей с впервые выявленным туберкулезом уменьшилось на 22 процента.

Уменьшилось и количество людей, зараженных ВИЧ-инфекцией. Но за первые три месяца этого года диагноз ВИЧ был поставлен 16 подросткам – рост по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU