В Прикамье прокуратура обнаружила сайты, где продавались российские паспорта

СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-02T07:53:41+03:00

По решению суда эти сайты будут заблокированы

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Косинского района обнаружила в Интернете четыре сайта, где была размещена информация о возможности приобретения или оформления за плату паспортов гражданина России.

- По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации, - сообщается на официальном сайте прокуратуры Пермского края.- Решением Ленинского районного суда Перми требования прокурора удовлетворены, информация о возможности продажи паспортов признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Если нарушения не будут устранены, эти сайты будут полностью заблокированы.

Напомним, ранее мы писали о том, что задержали мошенника, который, представляясь сотрудником оператора сотовой связи, сообщал пермякам, что они накопили нужное количество баллов, которое можно обменять на сотовый телефон. В ходе разговора он выведывал у собеседников пароли и коды их банковских карт, а потом снимал с них деньги. .

ИСТОЧНИК KP.RU