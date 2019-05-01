СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-01T16:02:35+03:00

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27 апреля в Перми выбрали лучший клуб молодых семей. Финал состоялся в ПГГПУ. Финалисты должны были предоставить творческую самопрезентацию-визитку, пройти квест «В поисках весны», а также показать стенд достижений.

-Около 200 семей города - с детьми, с мамами и папами провели этот субботний день в атмосфере добра и семейных ценностей! - рассказали порталу «Открытые НКО» организаторы конкурса. - Все команды-финалисты в каждом испытании показали отличный результат.

Первое место занял семейный клуб детского сада № 360 «Остров детства». Он рекомендован к к участию в финале Краевого фестиваля-конкурса клубов молодых семей «Прикамская семья-2019». Второе место у семейного клуба «СЕМиграД» детсада № 80, а третье место разделили сразу несколько клубов: «МЫ ВМЕСТЕ», «ЭВЕРЕСТ», «Счастье — быть вместе!».

ИСТОЧНИК KP.RU