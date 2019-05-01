1 и 2 мая в Прикамье ожидается дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-01T15:53:31+03:00

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1-2 мая на территории Пермского края ожидается переменная облачность - кратковременные дожди, сильный ветер.

- Температура воздуха ночью -3…+2 градусов, днем 11…16 градусов, по востоку местами до 8 градусов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

Ранее мы писали о том, что 6 мая в Перми заканчивается отопительный сезон. Но в администрации заметили, что для некоторых учреждений возможны исключения.

- Рекомендуется обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы отопления дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций в случае нарушения температурно-влажностного режима в помещениях и (или) понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С, - сказано в постановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU