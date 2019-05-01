В Перми объявили конкурс на проектирование нового здание Театра оперы и балета
Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование нового здания театра Оперы и балета. Как сказано на сайте минстроя, площадок для строительства есть две на примете - микрорайон Разгуляй и квартал № 5.
- Проектные работы завершатся в ноябре 2019 года, после чего начнется строительство здания новой сцены, - сообщили в пресс-службе минстроя.
- Подрядчику необходимо создать уникальный облик нового театра, при этом оценить архитектурные, градостроительные и технические ограничения при использовании каждого из участков, - сообщил первый заместитель председателя Правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.- Кроме того, проектное решение должно предусмотреть комфортную транспортную доступность к зданию.
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ИСТОЧНИК KP.RU