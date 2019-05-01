Улицу Каменского перекроют с 1 по 13 мая в Перми

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-01T14:04:17+03:00

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С 1 по 13 мая закроют движение транспорта по улице Василия Каменского в районе перекрестка с улице Папанинцев.

- В связи с этим изменится движение автобусных маршрутов №14, №52, №54, №64, №66, №67 и №74, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Автобусы будут перенаправлены по улицам Папанинцев, Барамзиной и Зои Космодемьянской. Также будут организованы временные остановки на улице Фридриха Энгельса в районе перекрестка с улицей Папаницев и на улице Зои Космодемьянской в районе перекрестка с улицей Василия Каменского.

Как уточнили в пресс-службе администрации, ограничение связано с проведением аварийных работ сети водопровода. Подрядчик обязан расставить соответствующие знаки на участке. Советуем водителям планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Кстати, 1 мая на дороги Перми вышли новые автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU