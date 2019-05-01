В Перми мать с ребенком получили ожоги при пожаре

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-01T12:01:33+03:00

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Ночью на Висиме произошел пожар. Как сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, когда пожарные прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем.

- Четыре человека эвакуировались, двоих увезли медики «скорой помощи», - добавили в пресс-службе. - Мать с ребенком получили ожоги от 4 до 7 процента тела.

Ранее мы рассказывали о том, что 14 апреля произошел пожар на предприятии "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании на Промышленной 84 поступило в 11.25 местного времени. Когда на место происшествия приехали первые пожарные, происходило факельное горение. Клубы черного дыма пермяки видели издалека. В опасной зоне находились девять рабочих предприятия, все они были эвакуированы. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU