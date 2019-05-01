В Прикамье нашли снаряды середины 20 века

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-01T10:20:06+03:00

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В Кунгуре у монастыря нашли снаряды. Скорее всего, они остались там еще с середины 20 века.

- Это болванки, - сообщили «КП»-Пермь» в Кунгурской службе спасения. - Они не представляют угрозы. Мы такие снаряды находим 2-3 раза в год.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье отчима 8-летней девочки, погибшей от взрыва снаряда, посадили на год. Трагедия произошла еще в 2015 году на станции Чайковская Нытвенского района. Во дворе дома, где жила семья Ефремовых взорвался снаряд, был тяжело ранен 12-летний сосед Вова, а 8-летняя Лера Ефремова погибла на месте. Оказалось, старый артиллерийский снаряд притащил во двор один из знакомых семьи, а хозяин дома - отчим Леры Алексей - засунул на сруб и забыл. До тех пор, пока заскучавший мальчик его не нашел.

ИСТОЧНИК KP.RU