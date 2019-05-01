Отопительный сезон в Перми закончится 6 мая

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-01T08:45:40+03:00

Но для школ и больниц есть исключения

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На сайте городской администрации опубликовано постановление. В нем говорится, что окончание отопительного периода 2018-2019 годов в Перми произойдет 6 мая.

- Рекомендуется обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы отопления дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций в случае нарушения температурно-влажностного режима в помещениях и (или) понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С, - сказано в постановлении.

Пермякам советуют перевести системы теплоснабжения на летний режим работы.

Ранее мы рассказывали о том, что в одном из домов по улице Тимирязева появилось объявление: правление ТСЖ предупреждало о необходимости оплачивать коммунальные услуги – что не удивительно. Но также в объявлении было указано, что в результате «все законопослушные жильцы ТСЖ оплачивают коммунальные услуги за нерадивых собственников жилья». По словам правления ТСЖ, все долги за горячую воду и электричество раскидываются на весь дом в виде ОДН.

ИСТОЧНИК KP.RU