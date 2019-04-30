До 13 мая в Прикамье принимают заявки на кадровый конкурс «Молодежный резерв - 2019»

СЕГОДНЯ 20:40 2019-04-30T20:40:53+03:00

Подать их могут специалисты до 35 лет

Изменить размер текста: A A

В этом году второй раз в Прикамье будет проходить конкурс «Молодежный резерв - 2019». Его победители будут включены в кадровый резерв и смогут участвовать в программах, способствующих профессиональному развитию и карьерному росту.

В прошлом году в кадровом конкурсе приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 – прошли во второй этап. Призёрами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев, они попали в молодёжный резерв Пермского края. В настоящий момент трудоустроились уже более 17 «резервистов», в том числе и на руководящие должности.

В этом году количество направлений конкурсе увеличилось с 9 до 12, посмотреть их перечень можно на странице ВКонтакте «Молодежный резерв Прикамья 2019».

С помощью этого же сайта можно подать заявки на конкурс, они принимаются до 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU