2019-04-30T19:48:59+03:00
Общество

С 1 мая на улицах Перми появятся 47 новых красных автобуса

А к концу майских праздников их количество увеличится до 66
Андрей МАТЛИН
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Новые пермские автобусы будут красного цвета. Фото: Елена Семенова, мэрия Перми.Новые пермские автобусы будут красного цвета. Фото: Елена Семенова, мэрия Перми.
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В первомайские праздники стартует первый этап реформы общественного транспорта в Перми. Об этом сообщили в пермской мэрии.

На пермских улицах уже 1 мая появятся 47 новых муниципальных автобусов, выкрашенных в красный цвет, который в прошлом году пермяки выбрали в качестве фирменного для Перми в ходе интернет-голосования. А к концу праздников их число увеличится до 66.

Часть автобусов – 35 – поставил «Волгобас», 20 были арендованы в «Мосгортрансе», еще часть временно предоставят муниципалитету пермские перевозчики.

Новые автобусы появятся на 10 автобусных маршрутах, на этих же маршрутах станут возможны бесплатные пересадки. На двух длинных маршрутах время пересадки увеличат с 40 до 60 минут.

- В течение 40 минут с момента приобретения билета бесплатные пересадки будут действовать на автобусных маршрутах №3, 7, 9, 11, 23, 36, 46, 62 и на всех маршрутах трамваев и троллейбусов, в течение 60 минут - на маршрутах №34 и 60, - сообщили в пермской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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