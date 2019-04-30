2019-04-30T15:40:28+03:00
Происшествия

В Перми мужчина насмерть забили прохожего

ЧП произошло в Кировском районе города
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В августе 2018 года двое пьяных мужчин повздорили с прохожим у торгового центра в Кировском районе Перми. Словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленники стали избивать мужчину руками и ногами. От полученных травм прохожий скончался на месте.

Злоумышленников задержали. Ими оказались 22 и 29-летние жители Перми.

- Приговором суда одному виновному назначено наказание в виде 13 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастник приговорен к 13 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье брат застрелил брата из ружья, а потом угнал его машину В январе прошлого года 43-летний житель Прикамья выстрелил своему брату в грудь с близкого расстояния из гладкоствольного ружья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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