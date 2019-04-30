2019-04-30T15:00:41+03:00
Происшествия

В Прикамье брат застрелил брата из ружья, а потом угнал его машину

Тело убитого мужчина сжег
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В январе прошлого года 43-летний житель Прикамья выстрелил своему брату в грудь с близкого расстояния из гладкоствольного ружья. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вынес тело родственника в огород и сжег, а останки вывез в лес.

Также обвиняемый и его 45-летняя жена решили присвоить машину убитого.

Почти год преступление не могли раскрыть.

- В ноябре 2018 года преступление было раскрыто, останки тела убитого мужчины были обнаружены, и преступники были изобличены, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Для детального восстановления картины совершенных преступлений по уголовному делу проведено более 10 осмотров мест происшествий, назначены и получены заключения более 10 различных судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены десятки человек.

Злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,3 года и штрафом в размере 60 тысяч рублей. Его жена отправится в исправительную колонию общего режима на 3 года и заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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