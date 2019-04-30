2019-04-30T13:31:20+03:00
Здоровье

В Пермском крае клещи покусали 30 детей

Всего с начала сезона от укусов пострадали 90 человек
Лилия Абибулаева
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--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 90 человек, в том числе 30 детей.

На 29 апреля исследование клещей в крае проводится в 15 лабораториях. В праздничные дни в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» возможно снять клеща и сдать на исследование с 9.00 до 21.00.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее мы писали о том, где вероятность встретить клеща выше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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