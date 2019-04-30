В Пермском крае клещи покусали 30 детей
Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 90 человек, в том числе 30 детей.
На 29 апреля исследование клещей в крае проводится в 15 лабораториях. В праздничные дни в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» возможно снять клеща и сдать на исследование с 9.00 до 21.00.
Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.
- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее мы писали о том, где вероятность встретить клеща выше всего.
ИСТОЧНИК KP.RU