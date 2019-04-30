Аномально холодно: в Пермском крае установлен температурный рекорд

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-30T12:53:55+03:00

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Ночь на 30 апреля в Пермском крае была экстремально холодной. Температура была близка к абсолютному минимуму. Холоднее всего было в Кунгурском районе Пермского края, где 28 апреля прошел снегопад. Температура достигла - 14,5 градусов и перебила рекорд 27-летней давности в -12,5 градусов.

Однако синоптики ожидали холодов посильнее.

- В целом похолодание в Пермском крае оказалось несколько слабее, чем ожидалось (за исключением восточных районов). Уже сегодня дневная температура начнет слабо расти и достигнет отметки +5 в западных, северных районах и возможно в Перми. Однако среднесуточная температура все равно останется ниже нормы на 7-8, по востоку края более чем на 10 градусов, - сообщается в пресс-службе ГИС-центра при ПГНИУ.

Ночь на 1 мая будет очень холодной. В Перми температура опустится до -4 градусов, по востоку края до -10. Днем ветер сменит направление на юго-западное, и температура повысится до +5…+10.

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ИСТОЧНИК KP.RU