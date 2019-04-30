2019-04-30T12:34:25+03:00
Общество

«Пионерская форма и галстуки». В Перми пройдет тематический «Велопервомай».

Он будет посвящен Советскому Союзу
Лилия Абибулаева
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фото из паблика "ВЕЛОПЕРВОМАЯ-2019"фото из паблика "ВЕЛОПЕРВОМАЯ-2019"
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1 мая традиционно пермяки сядут на велосипеды и проедутся по улицам города. В 2019 году праздничный велопробег будет тематическим. И посвящен он будет 1 мая и Советскому Союзу. Участникам предлагают нарядиться пионерскую форму, повязать красные галстуки и украсить железных коней флагами.

Велосипедисты встретятся 1 мая в 12:00 перед экстрим-парком, проедутся по праздничному маршруту и историческим местам города. От экстрим-парка участники проедут по улицам Петропавловской, Сибирской, Уральской и завершится шоу-программой на площади УДС «Молот».

Мероприятие бесплатное, но для участия необходима регистрация.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми состоится концерт Московского Пасхального фестиваля. 30 апреля в Большом зале Пермской филармонии в рамках Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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