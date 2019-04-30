В Перми осудили лихача, устроившего 5 ДТП за несколько минут
24 апреля водитель «Мазда 3» протаранил три иномарки, сбил двух пешеходов и сбежал.
- По предварительным данным, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Хендай Гетц. Позже злоумышленник столкнулся со стоявшими автомобилями Лэнд Ровер и Киа Рио. После чего, двигаясь по дворовым территориям, он допустил наезд на двух пешеходов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Все пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Мужчину задержали. Им оказался 35-летний пермяк. В отношении него возбудили 5 административных протоколов. Судом мужчина признан виновным и лишен права управления транспортными средствами на срок 5 лет 9 месяцев.
Срок может измениться, если изменится состояние пострадавших.
В случае установления причинения вреда здоровью потерпевших, гражданин будет привлечен к административной ответственности по ст. 12.24 КоАП РФ, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU