В Перми осудили лихача, устроившего 5 ДТП за несколько минут

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-30T11:26:42+03:00

стоп кадр с видео на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

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24 апреля водитель «Мазда 3» протаранил три иномарки, сбил двух пешеходов и сбежал.

- По предварительным данным, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Хендай Гетц. Позже злоумышленник столкнулся со стоявшими автомобилями Лэнд Ровер и Киа Рио. После чего, двигаясь по дворовым территориям, он допустил наезд на двух пешеходов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Все пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Мужчину задержали. Им оказался 35-летний пермяк. В отношении него возбудили 5 административных протоколов. Судом мужчина признан виновным и лишен права управления транспортными средствами на срок 5 лет 9 месяцев.

Срок может измениться, если изменится состояние пострадавших.

В случае установления причинения вреда здоровью потерпевших, гражданин будет привлечен к административной ответственности по ст. 12.24 КоАП РФ, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU