В Перми спасатели начали патрулировать акваторию Камы
С наступлением теплой погоды пермяки собираются на берегу Камы, забывая о мерах безопасности. Спасатели уже начали патрулировать акваторию Камы, чтобы избежать несчастных случаев.
В Перми традиционно определено пять организованных мест отдыха у воды
- по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков в Кировском районе,
- правобережье реки Кама в Ленинском районе,
- Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе,
- район остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе,
- устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.
- К началу пляжного будет произведена очистка мест отдыха от мусора, обновлено песчаное основание. Кроме того, будут взяты пробы воды, почвы, получены санитарно-эпидемиологические заключения, отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы, - сообщили в администрации Пермского края. - Также будут установлены спасательные посты на всех этих объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU