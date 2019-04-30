В Перми спасатели начали патрулировать акваторию Камы

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-30T10:29:34+03:00

В городе 5 организованных мест отдыха пермяков у воды

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С наступлением теплой погоды пермяки собираются на берегу Камы, забывая о мерах безопасности. Спасатели уже начали патрулировать акваторию Камы, чтобы избежать несчастных случаев.

В Перми традиционно определено пять организованных мест отдыха у воды

- по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков в Кировском районе,

- правобережье реки Кама в Ленинском районе,

- Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе,

- район остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе,

- устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.

- К началу пляжного будет произведена очистка мест отдыха от мусора, обновлено песчаное основание. Кроме того, будут взяты пробы воды, почвы, получены санитарно-эпидемиологические заключения, отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы, - сообщили в администрации Пермского края. - Также будут установлены спасательные посты на всех этих объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU