В Перми откроется Центр обслуживания населения

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-30T09:58:00+03:00

Там горожане смогут уточнить всю информацию за жилищно-коммунальные услуги

Изменить размер текста: A A

30 апреля КРЦ-Прикамье открывает в Перми офис нового формата - Центр обслуживания населения. Он появится в филиале Сбербанка по адресу: ул. Мира, 11.

В Центре жители смогут уточнить тарифы на коммунальные услуги, получить расчет суммы, указанной в квитанции, узнать о наличии задолженности, передать показания. Так пермяки смогут сэкономить время – получить всю информацию по начислениям за жилищно-коммунальные услуги, а затем сразу оплатить их через сервисы Сбербанка без комиссии.

Подобный проект успешного сотрудничества Сбербанка с партнерами является фундаментом для построения единой экосистемы для жителей Пермского края.

В регионе уже работают несколько офисов КРЦ-Прикамье нового формата в филиалах Сбербанка: в Кизеле - по адресу: Советская, 16 и в Чайковском - по адресу: Ленина, 61 б.

ИСТОЧНИК KP.RU