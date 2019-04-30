В Перми откроется Центр обслуживания населения
30 апреля КРЦ-Прикамье открывает в Перми офис нового формата - Центр обслуживания населения. Он появится в филиале Сбербанка по адресу: ул. Мира, 11.
В Центре жители смогут уточнить тарифы на коммунальные услуги, получить расчет суммы, указанной в квитанции, узнать о наличии задолженности, передать показания. Так пермяки смогут сэкономить время – получить всю информацию по начислениям за жилищно-коммунальные услуги, а затем сразу оплатить их через сервисы Сбербанка без комиссии.
Подобный проект успешного сотрудничества Сбербанка с партнерами является фундаментом для построения единой экосистемы для жителей Пермского края.
В регионе уже работают несколько офисов КРЦ-Прикамье нового формата в филиалах Сбербанка: в Кизеле - по адресу: Советская, 16 и в Чайковском - по адресу: Ленина, 61 б.
ИСТОЧНИК KP.RU