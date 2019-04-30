В Пермском крае 21-летняя девушка ограбила собственную бабушку

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-30T09:31:31+03:00

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65-летняя жительница села Елово Пермского края обратилась полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что с ее банковской карты было снято 170 тысяч рублей.

- Заявительница пояснила, что является опекуном 14-летней внучки, в связи с чем представляет в органы опеки финансовый отчет о получении социальных выплат. При очередном обращении за подтверждающими выписками она узнала, что с её банковских счетов списано более 170 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе проверки стражи порядка установили, что деньги списывались небольшими суммами, через мобильное приложение. Подозрение пало на старшую внучку, которая была в гостях у бабушки. 21-летняя девушка взяла у родственницы карту, чтобы вернуть долг взяла карту и запомнила реквизиты.

Внучка призналась в преступлении. В отношении нее возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU