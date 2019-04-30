В Пермском крае началась миграция лосей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-30T09:13:37+03:00

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Министерство природы Пермского края предупреждает о начале сезонной миграции лосей. Она проходит с мая по июнь.

В ведомстве предупреждают, что животные могут выйти на проезжую часть и стать причиной ДТП, а также зайти в населенный пункт.

- При выходе лосей на автомобильные дороги часто происходят ДТП (наезд на лосей), где лоси погибают, автомобили получают значительные повреждения, а водители и пассажиры автомобилей получают травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе министерства природы Прикамья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка насмерть сбила лося В Чусовском районе Пермского края на 39 километре дороги Полазна-Чусовой легковой автомобиль насмерть сбил годовалого лося. Это уже 55 ДТП с участием диких животных с начала года. Все звери погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU