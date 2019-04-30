2019-04-30T07:43:44+03:00
Происшествия

В Перми автобус сбил несовершеннолетнего велосипедиста

Мальчик переезжал дорогу в неположенном месте
Лилия Абибулаева
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В Свердловском районе Перми автобус сбил 13-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Чернышевского 29 апреля. По сообщению очевидцев, ребенок переезжал дорогу в неположенном месте, и автобус не успел затормозить.

- Мальчик получил незначительные травмы. Родители отказались от госпитализации, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе скорой помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили виновницу смертельного ДТП. Орджоникидзевский суд вынес приговор жительнице Перми, по вине которой погибла женщина и пострадал ребенок. Следствие установило, что пермячка превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии погибла женщина-водитель встречного автомобиля, а ребенок - пассажир этой же машины получил тяжкий вред здоровью. Нарушительницу осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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