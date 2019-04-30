2019-04-30T06:43:29+03:00
Общество

«Ехал с телефоном в руках»: в департаменте дорог и транспорта прокомментировали поведение водителя

Пермяки засняли нерадивого водителя на видео
Лилия Абибулаева
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стоп-кадр с видео в "ЧП ДТП Пермь"стоп-кадр с видео в "ЧП ДТП Пермь"
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В Перми пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который ехал и смотрел видео на телефоне. Пермяки засняли мужчина на видео и выложили в интернет.

В департаменте дорог и транспорта Перми сообщили, что проверят полученные сведения:

- Департамент дорог и транспорта проведет проверку по факту инцидента, а также изучит материалы ГИБДД по данному факту. Работодателю водителя направлен запрос о дисциплинарных мерах принятых в отношении водителя, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель автобуса смотрел видео на телефоне и чуть не попал в ДТП В минувшие выходные пермяки пожаловались на водителя автобуса №64, который во время движения смотрел видео на телефоне и несколько раз чуть не попал в аварию.Один из пассажиров автобуса увидел, что водитель одной рукой держит телефон, а второй пытается управлять транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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