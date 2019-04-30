2019-04-30T06:29:15+03:00
Общество

Жителям дома на Революции 3/1в Перми разрешили вернуться в квартиры

Подрядная организация закончила ремонт здания
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми закончился ремонт в доме на Революции 3/1, где в феврале 2019 обрушились перекрытия. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

- Подрядная организация ООО «СК Достойное жилье» по заказу администрации Перми оперативно выполнила усиление конструкций, переустройство и усиление перекрытий 14-го этажа, восстановление перекрытий, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

После завершения ремонта подрядная организация будет следить за состоянием здания. ООО «СК Достойное жилье» несет гарантийные обязательства в течение 3 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском детском саду во время занятий обрушился потолок Во вторник, 23 апреля, в пермском детском саду во время занятий обрушился потолок. Пользователи соцсетей сообщают, что здание старое, и ЧП можно было ожидать, но руководство садика ремонтом не занималось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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