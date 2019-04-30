2019-04-30T06:15:02+03:00
Происшествия

В Перми нашли живым 21-летнего парня

Молодой человек сам пришел домой
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми закончились поиски 21-летнего Александра А., пропавшего 28 апреля.

Молодой человек ушел с работы в Свердловском районе Перми 28 апреля, но до дома не дошел. Его телефон не отвечал, и родственники обратились в полицию и к волонтерам.

- Молодой человек найден, жив и находится дома, - сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал 55-летний мужчина. Мужчина вышел из дома в городе Сел 23 апреля и сел на автобус поселка Геологоразведка Соликамского района.С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 180 см, коренастый, плотного телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза зеленые, на подбородке ямочка. На большом пальце левой руки татуировка «В». Был одет: темная куртка, темно-серые брюки. Если вы видели Василия Зырянова, сообщите оп телефонам 83422413640 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU

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