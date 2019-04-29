2019-04-29T20:26:36+03:00
Звезды

В Перми состоится концерт Московского Пасхального фестиваля

Выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Валерий Гергиев и его оркестр ездят по городам на чартерном фестивальном поезде.Валерий Гергиев и его оркестр ездят по городам на чартерном фестивальном поезде.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 апреля в Большом зале Пермской филармонии в рамках Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Напомним, Пасхальный фестиваль открылся 27 апреля в Москве. На следующий день оркестр Мариинского театра на специальном чартерном поезде отправился с гастролями по городам России. Пермь стала вторым городом на этом маршруте. Завершится фестиваль 12 мая.

- В этом году выступления оркестра Мариинки посвящены 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Мусоргского, - рассказали «Комсомольской правде» в Пермской краевой филармонии.

Впервые Московский Пасхальный фестиваль классической музыки и колокольного звона состоялся в 2002 году. С 2003 года при поддержке Президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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