В Перми состоится концерт Московского Пасхального фестиваля

СЕГОДНЯ 20:26 2019-04-29T20:26:36+03:00

Валерий Гергиев и его оркестр ездят по городам на чартерном фестивальном поезде. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Изменить размер текста: A A

30 апреля в Большом зале Пермской филармонии в рамках Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Напомним, Пасхальный фестиваль открылся 27 апреля в Москве. На следующий день оркестр Мариинского театра на специальном чартерном поезде отправился с гастролями по городам России. Пермь стала вторым городом на этом маршруте. Завершится фестиваль 12 мая.

- В этом году выступления оркестра Мариинки посвящены 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Мусоргского, - рассказали «Комсомольской правде» в Пермской краевой филармонии.

Впервые Московский Пасхальный фестиваль классической музыки и колокольного звона состоялся в 2002 году. С 2003 года при поддержке Президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.

ИСТОЧНИК KP.RU