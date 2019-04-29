2019-04-29T18:52:38+03:00
Общество

В Пермь приедет поезд Победы

Ретро-состав сделает остановки на девяти станциях Пермского края
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: www.permkrai.ruФото: www.permkrai.ru
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В честь 74-й годовщины Победы в Пермь прибудет ретро-состав из паровоза, санитарного вагона и двух теплушек. С 6 по 13 мая поезд Победы сделает остановки в Верещагино, Нытве, Перми-Сортировочной, Перми-II, Перми-1, Кунгуре, Чусовской, Кизеле и Заячьей Горке (парк Березники). Мероприятие позволит воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах с улыбками и цветами встречали эшелоны, возвращающиеся с войны.

9 мая с 13.00 во время остановки ретро-поезда на станции Пермь-1 состоится праздничный концерт; будут работать интерактивные площадки.

- Студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам георгиевские ленточки и разноцветные шары, а также вручат «фронтовые треугольники» со словами благодарности за Победу, - сообщили в краевом правительстве.

Для гостей торжества будет развернута полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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