2019-04-29T15:31:12+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина убил знакомого топором

ЧП произошло в Чайковском
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье перед судом предстанет житель Чайковского за убийство местного жителя. Злоумышленник пришел в дом своего знакомого. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. В процессе вечера между друзьями возникла ссора, в ходе которой 40-летний злоумышленник схватился за топор. Мужчина нанес хозяину дома два удара по голове.

От полученной травмы мужчина скончался.

- В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета .

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае нашли автомобиль с телами мужчины и женщины В Прикамье в реке Чепца Очерского района нашли машину, в которой находились тела мужчины и женщины. По предварительной информации, страшная находка стала результатом ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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