В Пермском крае открыт пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-29T15:13:55+03:00

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За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф

В Прикамье с 29 апреля объявлен пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон открыт на территориях Добрянского, Нытвенского, Березовского, Кишертского, Суксунского, Куединского, Бардымского, Ординского, Октябрьского, Уинского, Чернушинского, Осинского, Частинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Верещагинского, Карагайского, Еловского, Юсьвинского, Ильинского и Большесосновского районов, Краснокамского, Кудымкарского, Кунгурского, Оханского, Чайковского городских округов.

С 15 мая пожарный сезон объявят на территории Александровского, Чердынского, Косинского, Кочевского, Чусовского, Юрлинского, Красновишерского, Гайнского районов, Березниковского, Кизеловского, Горнозаводского, Губахинского, Соликамского, Гремячинского, Лысьвенского городских округов.

С открытием сезона на перечисленных территориях будет обеспечена полная боевая готовность сил и средств пожаротушения лесопожарных формирований, организовывается дежурство ответственных работников в выходные и праздничные дни из числа сотрудников Минприроды Пермского края, лесничеств и лесхозов.

В пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях (выжженных местах), на участках поврежденного леса, на торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев; жечь сухую траву и выбрасывать горящие спички и окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU