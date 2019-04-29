2019-04-29T14:49:11+03:00
Экономика

«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги» представили новые возможности для инвестиций

Привлекательность фондового рынка в России среди частных инвесторов с каждым годом растет все больше
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На днях компании «Яндекс.Деньги» и «БКС Брокер» объявили о результате своего сотрудничества - новой услуге, позволяющей вкладывать средства в валюту, акции, облигации и т.д.

Ориентирован сервис на самостоятельных инвесторов.

- Государство способствует тренду на увеличение рынка, так как системно внедряются меры по развитию, а главное – совершенствуются механизмы защиты частного инвестора, — уточнила Ольга Гарланд, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Услуга с комиссией в 0,3% от сделки (но не менее 99 рублей) доступна тем, кто идентифицирован в «Яндекс.Деньгах» и имеет гражданство РФ. Положить или вывести деньги со счета на электронный кошелек можно без комиссии. Минимальной суммы инвестирования для клиентов «Яндекс.Денег» нет. Тем, кто хочет воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел «Инвестиции БКС» в мобильном приложении.

По информации «БКС Брокера», одного из крупнейших брокеров на Московской бирже, активнее всего клиенты инвестируют в акции крупных компаний, таких, как «Сбербанк», «Лукойл», «Газпром», Apple, Microsoft, Facebook и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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