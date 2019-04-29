В Прикамье супруги пойдут под суд за отказ обеспечивать детей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-29T14:49:02+03:00

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В Пермском крае супружеская пара оставила на произвол судьбы четверых детей. Двое жителей Краснокамска вступили в брак, забыв про существование детей от прошлых браков. Так, у мужчины была несовершеннолетняя дочь, у женщины - трое детей. Оба умышленно не занимались воспитанием детей и не платили алименты.

За уклонение от алиментов супругам назначили наказание в виде обязательных работ. Мужчина должен отработать 60 часов, женщина - 80 часов. Однако, узнав о наказании, мужчина решил оплатить долг. Приставы надеются, что супруга последует его примеру.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье судебные приставы не смогли отыскать мать, которая бросила сына и исчезла. Несколько лет назад молодую женщину лишили родительских прав. Биологический отец участия в судьбе ребенка также не принимал. Мальчик жил у бабушки, алименты мать не платила. Алиментщицу объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU