2019-04-29T12:16:35+03:00
Происшествия

В Пермском крае нашли автомобиль с телами мужчины и женщины

Машину обнаружили в реке
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье в реке Чепца Очерского района нашли машину, в которой находились тела мужчины и женщины. По предварительной информации, страшная находка стала результатом ДТП.

- В ночь на 29 апреля на 24-м километре трассы Очер - Токари произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ -21099 съехал в кювет и опрокинулся в реку, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате аварии погибли 48-летний водитель и 42-летняя пассажирка «Лады».

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель автобуса смотрел видео на телефоне и чуть не попал в ДТП. Один из пассажиров автобуса увидел, что водитель одной рукой держит телефон, а второй пытается управлять транспортным средством. Пассажир достал телефон и стал снимать нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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