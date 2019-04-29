«Ушибы и отеки по всему лицу»: пермячка обвиняет таксистов в избиении отца

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-29T11:45:24+03:00

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Жительница Перми обвинила таксистов известной компании в избиении ее отца и матери. Девушка написала об этом у себя в «Твиттере». Она сообщает, что отец пытался решить возникшую проблему цивилизованно, но водитель такси начал драку.

- Сегодня ночью жестоко избили моего папу, а также ударили маму. У папы было все лицо в ушибах, крови и отеках. Виной тому неадекватные водители. Они говорят, что у них есть специальная кнопка, нажав которую слетаются все близнаходящиеся такси, чтобы наказать пассажира, - написала девушка в социальной сети.

Также в «Твиттере» пермячка подчеркнула, что написала заявление в полицию.

Корреспондент «Комсомольской правды» попытался связаться с девушкой, но она отказалась комментировать ЧП:

- Данное дело больше не подвергается огласке. Вся информации о происшествии уже была афиширована в сети.

Далее это дело и его обстоятельства будет расследовать лишь полиция, - отметила девушка.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проверяют достоверность информации, размещенной в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU