«Ушибы и отеки по всему лицу»: пермячка обвиняет таксистов в избиении отца
Жительница Перми обвинила таксистов известной компании в избиении ее отца и матери. Девушка написала об этом у себя в «Твиттере». Она сообщает, что отец пытался решить возникшую проблему цивилизованно, но водитель такси начал драку.
- Сегодня ночью жестоко избили моего папу, а также ударили маму. У папы было все лицо в ушибах, крови и отеках. Виной тому неадекватные водители. Они говорят, что у них есть специальная кнопка, нажав которую слетаются все близнаходящиеся такси, чтобы наказать пассажира, - написала девушка в социальной сети.
Также в «Твиттере» пермячка подчеркнула, что написала заявление в полицию.
Корреспондент «Комсомольской правды» попытался связаться с девушкой, но она отказалась комментировать ЧП:
- Данное дело больше не подвергается огласке. Вся информации о происшествии уже была афиширована в сети.
Далее это дело и его обстоятельства будет расследовать лишь полиция, - отметила девушка.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проверяют достоверность информации, размещенной в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU