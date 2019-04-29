В Перми за дистанционное мошенничество задержали уроженца Казани
Уроженец Казани звонил пермякам, представлялся сотрудником оператора сотовой связи, сообщал, что они накопили нужное количество баллов, которое можно обменять на сотовый телефон.
- В ходе разговора подозреваемый обманом выведывал у собеседников пароли и коды их банковских карт. После получения нужной информации, злоумышленник похищал денежные средства потерпевших и выводил их на подконтрольные ему счета. Суммы ущербов варьируются от 10 до 150 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
От его действий пострадали не только жители Пермского края, но и других регионов России.
Ранее мужчина уже был судим за угон и за подобное дистанционное мошенничество. Злоумышленник освободился в 2018 году и сразу переехал в деревню Кондратово, откуда вел свою преступную деятельность.
При обыске в его арендованном жилье полицейские нашли большое количество сотовых телефонов, сим-карт и ноутбук, с помощью которых подозреваемый совершал преступления.
В настоящий момент задержанному доказана причастность в совершении 30 эпизодов.
ИСТОЧНИК KP.RU