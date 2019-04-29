2019-04-29T11:28:12+03:00
Происшествия

В Перми за дистанционное мошенничество задержали уроженца Казани

На его счету около 30 преступлений
Лилия Абибулаева
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фото с сайта ГУ МВД по Пермскому краюфото с сайта ГУ МВД по Пермскому краю
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Уроженец Казани звонил пермякам, представлялся сотрудником оператора сотовой связи, сообщал, что они накопили нужное количество баллов, которое можно обменять на сотовый телефон.

- В ходе разговора подозреваемый обманом выведывал у собеседников пароли и коды их банковских карт. После получения нужной информации, злоумышленник похищал денежные средства потерпевших и выводил их на подконтрольные ему счета. Суммы ущербов варьируются от 10 до 150 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

От его действий пострадали не только жители Пермского края, но и других регионов России.

Ранее мужчина уже был судим за угон и за подобное дистанционное мошенничество. Злоумышленник освободился в 2018 году и сразу переехал в деревню Кондратово, откуда вел свою преступную деятельность.

При обыске в его арендованном жилье полицейские нашли большое количество сотовых телефонов, сим-карт и ноутбук, с помощью которых подозреваемый совершал преступления.

В настоящий момент задержанному доказана причастность в совершении 30 эпизодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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