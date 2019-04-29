2019-04-29T10:48:11+03:00
Происшествия

«Трещины на стенах и на потолке»: в Перми судебные приставы закрыли стационар детской больницы

Деятельность стационара приостановлена на 3 месяца
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Свердловском районе Перми судебные приставы закрыли стационар в детской поликлинике им. Пичугина. Основанием для закрытия стали многочисленные нарушения СанПина.

Так, в кабинетах поликлиники разрушаются стены и потолок, а на полу отсутствует плитка, отслаивается краска. Кроме того, отсутствуют специальное оборудование.

- Наличие умывальников, смесителей с бесконтактным управлением и механической приточно-вытяжной вентиляцией являются обязательным для функционирования учреждения, отвечающего требованиям обеспечения безопасности здоровья населения. Однако в отделении комплектация биксов, в которых стерилизуют, а затем хранят медицинские изделия, производилась в комнате, не оборудованной необходимыми сантехническими средствами, - отмечают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Деятельность стационара прекращена на 3 месяца до устранения нарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы закрыли ветеринарную клинику

ИСТОЧНИК KP.RU

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