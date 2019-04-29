«Трещины на стенах и на потолке»: в Перми судебные приставы закрыли стационар детской больницы
В Свердловском районе Перми судебные приставы закрыли стационар в детской поликлинике им. Пичугина. Основанием для закрытия стали многочисленные нарушения СанПина.
Так, в кабинетах поликлиники разрушаются стены и потолок, а на полу отсутствует плитка, отслаивается краска. Кроме того, отсутствуют специальное оборудование.
- Наличие умывальников, смесителей с бесконтактным управлением и механической приточно-вытяжной вентиляцией являются обязательным для функционирования учреждения, отвечающего требованиям обеспечения безопасности здоровья населения. Однако в отделении комплектация биксов, в которых стерилизуют, а затем хранят медицинские изделия, производилась в комнате, не оборудованной необходимыми сантехническими средствами, - отмечают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Деятельность стационара прекращена на 3 месяца до устранения нарушений.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы закрыли ветеринарную клинику
ИСТОЧНИК KP.RU