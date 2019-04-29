2019-04-29T09:49:40+03:00
Общество

В Перми пройдет кулинарный конкурс «Вкус традиций»

Соревнования среди кулинаров пройдут 29 апреля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В понедельник, 29 апреля, в Перми пройдет традиционный кулинарный конкурс. Мероприятие пройдет во Дворце Молодежи в рамках международного фестиваля «Открой мир».

- В конкурсе примут участие 12 интернациональных команд, представляющих традиции кулинарные традиции разных стран - Индии, Китая, Марокко, Алжира и других, - сообщается на сайте администрации Перми.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Прежде всего участникам нужно будет представить свою команду, особенности кухни своей страны.

Следующий этап: домашнее задание – команды заранее приготовят национальное блюдо, а также представят его на суд жюри и зрителей.

Финальный этап: блюдо-импровизация – за 20 минут студентам-иностранцам нужно будет приготовить десерт из предоставленных продуктов.

- Это, скорее, не конкурс среди команд, а повод собраться вместе и познакомиться. Увидеть насколько наш город многолик, возможность окунуться в культуру и традиции участников, - отмечает директор конкурса Айтен Самедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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