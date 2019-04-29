Бесплатно пополнить счета и карты «ФОРА-БАНКА» можно через сервис «Сбербанк-Онлайн»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-29T09:29:05+03:00

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Бывают ситуации, когда надо срочно пополнить счет по банковской карте или внести деньги на свой текущий счет по кредиту, но ехать для этого в банк совершенно нет времени. Да и нужного банкомата может не оказаться поблизости.

АО «ФОРА-БАНК» нашел решение для своих клиентов, теперь карты или счета «ФОРА-БАНКА» можно пополнять через сервис «Сбербанк-Онлайн» с помощью смартфона, компьютера, банкомата или терминала от «Сбербанк». Причем абсолютно бесплатно – то есть без всякой комиссии.

Как это сделать:

- в сервисе «Сбербанк-Онлайн» перейти в раздел «Платежи и переводы», ввести в поисковой строке слово «форабанк»;

- выбрать один из вариантов: погашение кредита по номеру счета или по номеру карты;

- ввести номер счета/карты «Сбербанка» для списания, номер счета/карты «ФОРА-БАНКА» для пополнения и необходимую сумму для перевода.

Далее следовать действиям онлайн-помощника.

Будьте внимательными:

1. При осуществлении перевод через раздел «На карту в другой банк» или иным способом, кроме указанного выше, возникнет комиссия.

2. Перевод со счетов/карт «ФОРА-БАНКА» на счета/карты «Сбербанка» осуществляются с комиссией, согласно тарифам Банка.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU