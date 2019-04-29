В Прикамье житель Белоруссии ударил ножом брата

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-29T09:28:59+03:00

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В Пермском крае осудили жителя республики Беларусь за причинение тяжкого вреда здоровью брату.

Два жителя Белоруссии приехали в Пермский край на заработки. Братья поселились в Губахе. Мужчины вместе выпивали в комнате одного из общежитий города. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой старший 42-летний брат ударил ножом младшего.

39-летний мужчина был доставлен в больницу с колото-резанной раной груди.

- Суд приговорил 42-летнего гражданина республики Беларусь к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из постояльцев. Ночью 28 апреля в Ленинском районе Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU