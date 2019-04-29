2019-04-29T09:28:59+03:00
Происшествия

В Прикамье житель Белоруссии ударил ножом брата

Иностранец получил 2, 6 года заключения
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пермском крае осудили жителя республики Беларусь за причинение тяжкого вреда здоровью брату.

Два жителя Белоруссии приехали в Пермский край на заработки. Братья поселились в Губахе. Мужчины вместе выпивали в комнате одного из общежитий города. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой старший 42-летний брат ударил ножом младшего.

39-летний мужчина был доставлен в больницу с колото-резанной раной груди.

- Суд приговорил 42-летнего гражданина республики Беларусь к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из постояльцев. Ночью 28 апреля в Ленинском районе Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ушибы и отеки по всему лицу»: пермячка обвиняет таксистов в избиении отца
В Перми за дистанционное мошенничество задержали уроженца Казани
«Трещины на стенах и на потолке»: в Перми судебные приставы закрыли стационар детской больницы
В Перми пройдет кулинарный конкурс «Вкус традиций»
Бесплатно пополнить счета и карты «ФОРА-БАНКА» можно через сервис «Сбербанк-Онлайн»
«Совсем другое дело»: пермяк исполнил саундтрек «Мстителей» на балалайках
В Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из постояльцев
В Перми водитель автобуса смотрел видео на телефоне и чуть не попал в ДТП
Пермячка разделась догола около крупного торгового центра
Пермяки в соцсетях делятся фотографиями апрельского снега
В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме пострадала 55-летняя женщина
В Пермском университете вывели новый сорт гладиолуса
«Если друг оказался вдруг» - пермяк украл у приятеля деньги с банковской карты