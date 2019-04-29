2019-04-29T07:47:32+03:00
Происшествия

В Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из постояльцев

Они вместе выпивали
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ночью 28 апреля в Ленинском районе Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из гостей. 25-летний сотрудник отеля и 22-летний гость вместе распивали алкоголь. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой сотрудник отеля ударил 22-летнего мужчину ножом.

Потерпевший с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне Пасхи в Прикамье женщина пыталась убить своего мужа. Вечером в субботу, 27 апреля, в частном деревянном доме поселка Полазна Добрянского района супружеская пара заранее начала отмечать Пасху. Выпили много, после чего разругались, и 40-летняя женщина схватила со стола кухонный нож. Этим ножом она ударила в грудь своего 46-летнего мужа, попав в сердце. Но удар не оказался смертельным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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