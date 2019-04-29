2019-04-29T06:45:57+03:00
Происшествия

В Перми водитель автобуса смотрел видео на телефоне и чуть не попал в ДТП

Пассажиры засняли водителя-нарушителя на видео [видео]
Лилия Абибулаева
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стоп-кадр с видео в паблике "Подслушано Закамск"стоп-кадр с видео в паблике "Подслушано Закамск"
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В минувшие выходные пермяки пожаловались на водителя автобуса №64, который во время движения смотрел видео на телефоне и несколько раз чуть не попал в аварию.

Один из пассажиров автобуса увидел, что водитель одной рукой держит телефон, а второй пытается управлять транспортным средством. Пассажир достал телефон и стал снимать нарушение. Водитель был настолько увлечен происходящим на экране телефона, что не сразу заметил, что его снимают. Когда же мужчина все-таки увидел камеру, то не убрал телефон совсем, а опустил его чуть ниже.

Водитель автобуса сидит в телефоне за рулем.

По словам автора видео, за время движения водитель несколько раз чуть не попал в ДТП.

Видео пермяк опубликовал в группе во «Вконтакте» «Подслушано Закамск».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми девушка разделась догола около ТЦ "Столица".

ИСТОЧНИК KP.RU

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