В Перми водитель автобуса смотрел видео на телефоне и чуть не попал в ДТП

СЕГОДНЯ 06:45 2019-04-29T06:45:57+03:00

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В минувшие выходные пермяки пожаловались на водителя автобуса №64, который во время движения смотрел видео на телефоне и несколько раз чуть не попал в аварию.

Один из пассажиров автобуса увидел, что водитель одной рукой держит телефон, а второй пытается управлять транспортным средством. Пассажир достал телефон и стал снимать нарушение. Водитель был настолько увлечен происходящим на экране телефона, что не сразу заметил, что его снимают. Когда же мужчина все-таки увидел камеру, то не убрал телефон совсем, а опустил его чуть ниже.

Водитель автобуса сидит в телефоне за рулем.

По словам автора видео, за время движения водитель несколько раз чуть не попал в ДТП.

Видео пермяк опубликовал в группе во «Вконтакте» «Подслушано Закамск».

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ИСТОЧНИК KP.RU