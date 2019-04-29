2019-04-29T07:26:32+03:00
Происшествия

Пермячка разделась догола около крупного торгового центра

Женщина обнажилась, несмотря на непогоду [видео]
Лилия Абибулаева
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стоп-кадр с видео в группе "ЧП ДТП Пермь"стоп-кадр с видео в группе "ЧП ДТП Пермь"
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В Перми женщина разделась на улице около торгового центра «Столица» в Индустриальном районе. В субботу, 27 апреля, в социальных сетях появилось видео, на котором молодая женщина раздевается рядом с лавочкой в сквере около торгового центра «Столица». «Стриптиз» засняли на видео проезжающие мимо пермяки.

- Наркотики - зло, - предположил автор видео в группе «ЧП ДТП Пермь».

Очевидцы рассказывали, что женщина оголяется не в первый раз. До этого ее тоже видели в этом районе босиком.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк разделся догола на Соборной площади и начал молиться. На кадрах короткого ролика неизвестный мужчина, на котором нет ничего из одежды, встает на колени перед входом в Спассо-Преображенский собор на Комсомольском проспекте, 4. Мужчина несколько раз крестится. Затем к нему подходит кто-то из прохожих и убеждает его надеть хотя бы брюки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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