2019-04-28T16:23:51+03:00
Общество

Пермяки в соцсетях делятся фотографиями апрельского снега

Пасха в Прикамье пришла со снегопадами
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Подслушано Октябрьский район (Пермский край).Фото: Подслушано Октябрьский район (Пермский край).
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Последние дни апреля стали в Перми и крае аномально холодными. В пасхальную ночь на части территории Прикамья прошли даже сильные снегопады. Пермяки выкладывают в соцсетях фотографии заснеженных улиц.

«Я что, лето проспал!» - шутит один из жителей Октябрьского района, демонстрируя сугроб возле своего дома.

А Альгиза Карипова из села Бикбай даже выложила фотографию снеговика, вылепленного из свежевыпавшего снега.

Фото: Альгиза Карипова

Фото: Альгиза Карипова

По сообщениям синоптиков, погода пока улучшаться не собирается. В понедельник, 29 апреля, ожидается опять-таки снег. Температура воздуха ночью в Перми понизится до -4…-5 градусов, по востоку края до -8 градусов. Днем температура не превысит +3 градуса.

Самой холодной ожидается ночь на 30 апреля – в Перми столбик термометра опустится до минус 6 градусов, по востоку края до минус 10 градусов..

ИСТОЧНИК KP.RU

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