Пермяки в соцсетях делятся фотографиями апрельского снега
Последние дни апреля стали в Перми и крае аномально холодными. В пасхальную ночь на части территории Прикамья прошли даже сильные снегопады. Пермяки выкладывают в соцсетях фотографии заснеженных улиц.
«Я что, лето проспал!» - шутит один из жителей Октябрьского района, демонстрируя сугроб возле своего дома.
А Альгиза Карипова из села Бикбай даже выложила фотографию снеговика, вылепленного из свежевыпавшего снега.
Фото: Альгиза Карипова
По сообщениям синоптиков, погода пока улучшаться не собирается. В понедельник, 29 апреля, ожидается опять-таки снег. Температура воздуха ночью в Перми понизится до -4…-5 градусов, по востоку края до -8 градусов. Днем температура не превысит +3 градуса.
Самой холодной ожидается ночь на 30 апреля – в Перми столбик термометра опустится до минус 6 градусов, по востоку края до минус 10 градусов..
ИСТОЧНИК KP.RU